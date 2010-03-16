В Чили произошло новое сильное землетрясение
08:57, 16 марта 2010Страна
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Магнитудой 6,7
В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угрозы цунами нет, передает Радио «Свобода».
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 70 километрах от города Консепсьон, наиболее пострадавшего в результате мощного землетрясения две недели назад. Тогда погибли около 500 человек. Ущерб от стихии оценивается в 30 миллиардов долларов.
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