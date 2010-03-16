Алкоголь сжигает жир?

Спиртные напитки считаются фактором, способствующим при регулярном употреблении формированию избыточного веса, так как являются высококалорийным продуктом. Однако американские ученые установили, что умеренное потребление красного сухого вина женщинами, наоборот, снижает вероятность появления избыточного веса.

Алкоголь сам по себе не содержит питательных веществ, а содержащиеся в нем калории – «пустые» для нашего организма, так как не используются для построения составных элементов клеток и осуществления необходимых физиологических функций. Он легко может преобразоваться в жир, если число калорий, принесенных им в сумме с другими веществами, превышает допустимую норму.

В исследовании специалисты наблюдали за 13 тыс. женщин в течение 13 лет. Когда исследование началось, младшей из них было 39 лет. На протяжении всего периода исследования женщины постепенно набирали вес. В результате, самый значительный набор веса отмечался у тех, кто не употреблял алкоголь вообще.

У женщин, которые употребляли сухое красное вино в умеренных количествах (а таковыми считались дозы не более 300 мл вина в день), набор веса с течением времени был заметно ниже, чем у участниц, которые воздерживались от приема алкоголя вообще. Ученые считают, что такое парадоксальное, на первый взгляд, явление может быть объяснено также и тем, что женщины, употреблявшие вино, одновременно потребляли заметно меньше продуктов питания. Таким образом, несмотря на достаточно высокую калорийность вина, общая суточная калорийность всех продуктов была все же ниже, чем у вообще непьющих.

Авторы исследования, тем не менее, считают своим долгом предостеречь женщин, желающих похудеть, от попыток делать это с помощью вина. Результаты исследования были опубликованы в Archives of Internal Medicine.

newspro.com.ua