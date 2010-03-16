В Хмельницком собирают средства для перинатального центра

В Хмельницком объявлено проведение Всеукраинской благотворительной акции помощи новорожденным детям с различными нарушениями "Сердце к сердцу", в рамках которой планируется собрать средства на оборудование для перинатального центра.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского глваы Виктор БАЙДИЧ.

"Мы уже провели заседание оргкомитета. Целью проведения акции является сбор средств для закупки диагностического оборудования для городского перинатального центра. Если останутся средства - также приобретем оборудование в другое лечебное учреждение города ", - отметил он.

По его словам, в рамках акции прошлого года в Хмельницкой области было собрано около 60 тысяч гривен, в Хмельницком - около 15 тыс. грн.

Справка УНИАН. Акция проводится уже в течение пяти лет. Начата она в Польше, и именно поляки предложили проводить ее в Украине.