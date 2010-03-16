В Конгрессе США - решающая битва за реформу здравоохранения

Решающая битва за реформу национальной системы здравоохранения, от успеха которой зависит политическое будущее президента Барака Обамы, предстоит на этой неделе в Конгрессе США. Осознавая важность момента, Обама отложил на три дня свою поездку в Гуам, Австралию и Индонезию. За это время он рассчитывает заручиться дополнительной поддержкой в Конгрессе. Белый дом заявляет о своей уверенности в победе, хотя, как отмечают местные наблюдатели, успех вовсе не гарантирован.

"Мы получим необходимые голоса в палата представителей", - заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Фокс" пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс. С аналогичным прогнозом выступил и советник Обамы Дэвид Аксельрод. "Я совершено уверен, что мы добьемся успеха", - сказал он. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси окрестила предстоящее голосование историческим. Впрочем, республиканская оппозиция, обвиняющая администрацию Обамы в попытке "социализировать" медицину, столь же уверенно пророчит его реформе провал.

Суть реформы заключается в том, что президент предлагает обеспечить медицинскими страховками 31 млн незастрахованных американцев, а также предоставить дополнительные налоговые льготы среднему классу и малому бизнесу. Для претворения программы в жизнь потребуется 10 лет и около 1 трлн долл. От того, удастся ли Белому дому "продавить" свой план, зависит реализация остальных пунктов президентской повестки дня. В этой связи аналитики напоминают, что провал реформы здравоохранения, инициированной в 1994 году администрацией Клинтона, стоил демократам утраты контроля над обеими палатами Конгресса. В ноябре же предстоят промежуточные выборы - будут переизбираться целиком вся палата представителей и треть сената.

В США попытки реформы здравоохранения предпринимались неоднократно, еще со времен президента Теодора Рузвельта /1901-1909 гг/. Однако все они были безуспешными. Считается, что США - единственная из индустриально развитых держав мира, которая не ввела у себя комплексную систему медицинского обеспечения, охватывающую всех граждан страны. В результате более 46 млн американцев из общего числа населения в 300 млн человек не имеют медицинской страховки.

ami-tass.ru