Черниговщина: количество больных ВИЧ/СПИДом увеличилось на 13%

В Черниговской области количество больных ВИЧ/СПИД за год увеличилось на 13%, достигнув почти 2 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания пресс-клуба реформ сообщил главный врач Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Николай ДЕЙКУН.

По его словам, на сегодняшний день в Черниговской области официально зарегистрировано 1942 ВИЧ-инфицированных, и 198 больных СПИДом. "Это официальная статистика. Для того, чтобы узнать реальную цифру, нужно умножить количество инфицированных и больных на 10", - подчеркнул Н.ДЕЙКУН.

Он отметил, что уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Черниговской области постоянно растет. Так, в течение 2009 года он увеличился на 13% по сравнению с 2008 годом. По районам области, больше всего больных зарегистрировано в Талалаевском и Щорском районах, а также в городах Прилуки и Чернигов.

В течение минувшего года на диспансерный учет взято 483 ВИЧ-инфицированных. Половина из них - 50,2% инфицировались при употреблении инъекционных наркотиков, почти 40% инфицировались половым путем, остальные - дети, рожденные инфицированных матерей. ВИЧ-инфицированные – это преимущественно люди репродуктивного и трудоспособного возраста – от 15 до 49 лет, среди них 47% составляют женщины, 53% - мужчины.

Отдельное внимание Н.ДЕЙКУН обратил на медицинское обследование по выявлению ВИЧ/СПИДа. Он заметил, что его можно пройти в любом медицинском заведении области. Ежегодно в Черниговской области медики обследуют около 130 тысяч жителей региона. Так было и в прошлом году. Из этого количества обследованных 1362 человека оказались ВИЧ-положительными.