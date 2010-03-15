Французская модель будет бороться в Киеве со СПИДом

Посол доброй воли Красного Креста Франции и всемирно известная модель Адриана КАРАМБЕ будет находиться с визитом в Киеве с 16 по 20 марта для поддержки проекта борьбы со СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Франции в Украине.

Проект по уменьшению вреда и борьбе со СПИДом, в котором принимает участие Красный Крест Франции в партнерстве с Красным Крестом Украины, существует с 2006 года. Со времени его создания в четырех городах Украины (Черновцы, Киев, Мелитополь и Запорожье) были проведены ряд терапевтических и профилактических мероприятий среди лиц, больных ВИЧ/СПИДом, что позволило эффективнее бороться с эпидемией.

Медсестры Красного Креста, которые постоянно принимают участие в программах повышения профессиональной подготовки, помогают предотвратить ухудшение сопутствующих заболеваний и улучшают здоровье и социальные условия больных.

Сначала этот проект был рассчитан на 18-месячный срок, но впоследствии он был продлен до 2011 года и сегодня помощь получают свыше 13 тысяч лиц в месяц. Чтобы обеспечить продолжение работы проекта, было решено устроить благотворительный ужин под патронатом посла Франции в Украине, который бы позволил собрать необходимые средства.

В посольстве напомнили, что после удачной карьеры топ-модели международного уровня, участия в показах самых известных модельеров мира А.КАРАМБЕ взяла на себя роль посла доброй воли Красного Креста Франции, которую успешно выполняет на протяжении последних десяти лет. Сегодня она путешествует по Франции и миру, чтобы донести к людям послание солидарности и гуманности по отношению к наиболее уязвимым слоям населения.