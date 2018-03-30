Здоровое питание детей, или Что едят отличники

Причины плохой успеваемости мы привыкли искать где угодно: во врожденных способностях детей, их характере, «порочных» наклонностях типа лени и откровенного разгильдяйства… И меры мы принимаем соответственные: наказываем, уговариваем, тратим деньги на репетиторов… А между тем, детские диетологи утверждают: виновником плохих оценок может быть… питание школьника. Оказывается, головной мозг растущего человека к еде очень требователен. Мало того, что ему для нормальной жизнедеятельности требуется гораздо больше различных питательных веществ, чем, например, почкам или печени, так еще и качество еды должно быть особым. Вот такой он привереда, мозг растущего «вундеркинда».

Расстраиваешься из-за оценок? Не спеши давать нагоняй и нанимать репетитора. Попробуй скорректировать меню.

В меню школьника обязательно должны входить:

Жирная морская рыба (в идеале – лосось). Эти дары морей содержат полезную для мозга кислоту омега-3. Ее употребление улучшает когнитивную функцию мозга.

Яйца. Желтки содержат холин – элемент, улучшающий память.

Арахисовое масло. Арахис – великолепный источник витамина Е, который выполняет роль антиоксиданта – защитника нервных мембран в мозгу.

Цельное зерно, содержащее глюкозу и клетчатку, а также витамины группы Б. Глюкоза – «топливо» мозга, клетчатка выполняет роль регулировщика поступления глюкозы в кровь, витамины группы В питают нервную систему. Выбирая хлебо-булочные изделия, предпочти выпечку из неотбеленной цельной муки.

Овсянка – кладезь витаминов Е, Б, потассиума и цинка. У каждого ребенка – свой уровень интеллекта, зависящий от множества факторов. И очень важно иметь возможность использовать его по-полной. Поможет этому овсянка.

Клубника, черника, вишни, малина, ежевика и пр. Ученые утверждают, что клубника и черника улучшают память, а семена в малине, клубнике, ежевике и землянике богаты омегой-3.

Бобовые. Фасоль, горох, нут (бараний горох), чечевица – все это большинство детей едят с неохотой, поэтому тебе придется проявить свои кулинарные способности в полном объеме. Придумай или найди в кулинарных книгах что-то оригинальное. Ведь эти продукты очень богаты на сложные углеводы, клетчатку, витамины и минералы.

Помидоры, брокколи, баклажаны, тыква, морковь, шпинат, болгарский перец, кукуруза. Формируя овощное меню школьника, учти, что ярко окрашенные овощи содержат большое количество антиоксидантов, восстанавливающих поврежденные клетки.

Молоко и йогурт – надежные поставщики витаминов группы Б, обеспечивающих рост мозговой ткани.

Нежирное мясо - источник железа и цинка. Без достаточного количества этих микроэлементов когнитивная функция мозга может давать сбои… Важный нюанс: мясо желательно есть вместе с продуктами, содержащими большое количество витамина С, который повышает усвояемость железа организмом.

Конечно же, далеко не все вышеперечисленные продукты дети едят с охотой (мягко говоря). Не стоит портить с ребенком отношения, заставляя его ежедневно есть овсянку. Прояви изобретательность и напеки, например, оладьев из овсяной муки. Или сырников.Очень вкусно в сочетании с йогуртом или топленым молоком.

Арахис (если он не в шоколаде) дети тоже едят с неохотой. «Обмани» их, заменив обычное подсолнечное масло на арахисовое. Вполне возможно, что свежие булочки из цельного зерна, сдобренные арахисовым маслом, станут любимым блюдом твоего ребенка.

Существует и еще одна проблема: все-таки большую часть дня дети проводят в школе и кормить ребенка «по-правильному» можно лишь вечером (утро не считается, т.к. большинство детей в это время соглашается есть только самые любимые блюда).

Давай ребенку в школу правильные бутерброды: с рыбой или говядиной вместо колбасы. Что касается овощей и фруктов, то комментарии здесь, как говорится, излишни. Летом все это едят в неограниченных количествах, зимой предпочтительнее овощи и фрукты местного произрастания. Очень хорошо зарекомендовали себя свежезамороженные овощные и фруктовые наборы.

Лариса Воробьева lady.tochka.net