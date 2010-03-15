В Украине проведена уникальная операция на детском сердце

В Украине провели уникальную операцию на сердце ребенка, которому исполнился год и два месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

У маленького пациента развился инфекционный эндокардит после трансплантации ему почки матери. Учитывая возраст ребенка и проведенную месяц назад трансплантацию почки, руководство Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова обратилось за помощью к специалистам Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Группа медиков во главе с первым заместителем министра здравоохранения Василием Лазоришинцем провела операцию, после чего у ребенка нормализовалась температура, улучшилось состояние и через неделю мальчика передали на долечивание в отдел трансплантации.

СПРАВКА. Инфекционный эндокардит еще достаточно недавно лечился только терапевтическим путем. Пациент получал сильные антибиотики, однако лечение часто осложнялось воспалением клапанов сердца, сердечной недостаточностью и заканчивалось смертью. В Институте сердечно-сосудистой хирургии стали разрабатывать методы хирургического лечения бактериальных эндокардитов, за что в 2006 году институт получил государственную премию Украины.

В мире существует лишь незначительный опыт успешного хирургического лечения инфекционного эндокардита и его осложнений у детей.