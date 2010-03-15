Что грозит полненьким деткам

Дети, страдающие ожирением в возрасте 3 лет, имеют в крови повышенные уровни С-реактивного белка - маркера воспаления, который считается ранним признаком предупреждения о возможных будущих болезнях сердца, показало исследование Университета Северной Каролины /США/. Кроме того, малыши с лишней массой тела испытывают увеличение уровней двух других маркеров воспаления - соотношение ферритина и трансферрина и абсолютное число нейтрофилов /ANC/.

Результаты этого исследования оказались неожиданностью для учёных, поскольку они не ожидали столь раннего проявления маркеров воспаления из-за детского ожирения. Как говорят врачи, большинство взрослых понимают вред лишнего веса для себя, но не осознают опасность "милой" пухлости для своих малышей. Также многие родители испытывают трудности с определением ожирения у маленького ребёнка.

Педиатры проанализировали данные о свыше 16 тыс. детей в возрасте от года до 17 лет, которых распределили в четыре группы в зависимости от индекса массы тела. Согласно медицинской классификации, трёхлетние дети с весом 15 килограммов будут подходить к нормальной весовой категории, в то время как дети того же возраста, но с весом 19 килограммов будут считаться больными ожирением.

Среди детей с ожирением вероятность наличия С-реактивного белка в организме возрастала на 42%. Клиницисты заключают, что избыточный вес в раннем детстве приводит к внутреннему воспалению, чреватого развитием в будущем сердечно-сосудистыми расстройствами. Медики подчёркивают, что из-за воспалительных процессов повреждение кровеносных сосудов сердца может начаться уже в 3 года, поэтому родители должны воспринимать ожирение в детстве как серьёзную проблему здоровья.

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