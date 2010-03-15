В Китае - массовые отравления свинцом

Китайские власти зафиксировали случаи массового отравления населения свинцом. Согласно заявлениям властей страны, всего за помощью, начиная с прошлого года, обратились 94 человека, включая 88 детей, передает Associated Press. Все случаи отравления, как сообщается, были зафиксированы в ряде деревень провинции Сычуань на юго-западе КНР. Стоит отметить, что все деревни, в которых были отмечены случаи отравления, располагаются в непосредственной близи от одной из крупнейших в стране фабрик по производству свинца.

После появления сообщений о массовых отравлениях власти распорядились закрыть фабрику в Сычуани до установления причин выброса металла. Кроме того, около 1,6 тыс. человек, проживающих вблизи предприятия, были обязаны пройти медицинское обследование на предмет концентрации в их организмах тяжелых металлов. На сегодняшний день, как сообщается, непроверенными остаются около 740 человек.

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