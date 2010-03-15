Проверь себя: cимптомы глаукомы

Для глаукомы характерны три основных признака: повышение внутриглазного давления; сужение поля зрения; изменение зрительного нерва.

Чтобы вовремя распознать глаукому важно знать ее симптомы и субъективные ощущения больного. Специалисты различают несколько форм глаукомы. Открытоугольная глаукома - наиболее распространенная форма данного заболевания. Это особо коварная разновидность болезни, при которой не отмечается четко выраженных симптомов. Человек может никак не ощущать умеренного повышения ВГД, которое уже губительно действует на зрительный нерв, приводя к потере зрения.

На повышение внутриглазного давления могут указывать следующие признаки: затуманивание зрения, появление "сетки" перед глазами; наличие "радужных кругов" при взгляде на источник света (например, на светящуюся лампочку); чувство дискомфорта в глазу, ощущение тяжести и напряжения; незначительная резь в глазу; чувство увлажнения глаза; ухудшение способности видеть в сумерках; незначительные боли вокруг глаз.

Закрытоугольная глаукома - часто протекает в виде приступов. Острый приступ такой формы глаукомы имеет характерные признаки: значительное повышение ВГД (до 60-80 мм ртутного столба), сильная боль в глазу, головная боль. Нередко во время приступа может появиться тошнота, рвота, общая слабость. Зрение в больном глазу резко падает. Острый приступ закрытоугольной глаукомы часто принимают за мигрень, зубную боль, острое желудочное заболевание, менингит, грипп, потому что больной жалуется на головную боль, тошноту, общую слабость, не упоминая о глазе. В таком случае он может остаться без помощи, столь необходимой в первые часы возникновения приступа. Глаукома может быть врожденной. В этом случае у новорожденных детей обнаруживается повышенное ВГД, а в отдельных случаях - увеличение размеров глазного яблока. Причиной этой формы глаукомы являются врожденные дефекты строения дренажного аппарата глаза. Если они незначительны, то заболевание может быть выявлено не сразу, а в детском или юношеском возрасте.

Вторичная глаукома - возникает как последствие других глазных заболеваний (воспалительных, сосудистых, дистрофических, связанных с заболеваниями хрусталика, травмами). Причиной повышения ВГД при вторичной глаукоме служит нарушение оттока внутриглазной жидкости. Глаукома с нормальным или низким внутриглазным давлением возникает вследствие нарушения кровоснабжения глаза, прежде всего дренажного аппарата и зрительного нерва. При этой форме глаукомы снижение остроты зрения, сужение границ поля зрения, развитие атрофии зрительного нерва происходит на фоне нормального ВГД. Глаукома - не заразное заболевание. Как правило, она возникает в обоих глазах, но не одновременно. Во втором глазу она может проявиться через несколько месяцев или лет. Только специалист может определить, есть ли у вас глаукома и в какой форме.

При любой форме глаукомы необходимо находиться на диспансерном наблюдении у окулиста в глазном кабинете, контролировать внутриглазное давление не реже чем 1 раз в 3 месяца, подбирать с помощью врача адекватное лечение.