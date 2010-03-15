Как не переедать?

Обитающие в кишечнике бактерии могут провоцировать рост потребности в пище и диабетические нарушения в организме, что ведет к ожирению, пишут американские ученые в статье, опубликованной в журнале Science

Эндрю Гевиртц из университета Эмори и его коллеги изучали мышей, у которых отсутствовал ген, ответственный за производство белка TLR5.

Эксперименты дали неожиданный результат: генно-модифицированные мыши были на 20% тяжелее и съедали примерно на 10% больше пищи, чем их «обычные» сородичи. Кроме того, мыши, лишенные белка TLR5, отличались повышенным кровяным давлением и высоким уровнем холестерина, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Когда модифицированных мышей ограничивали в пище, они теряли вес, однако при этом сохраняли повышенную резистентность к инсулину (причина диабета второго типа).

Таким образом, TLR5-дефицитные мыши демонстрировали весь «набор» симптомов, который у людей ведет к ожирению, высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний и диабету.

focus.ua