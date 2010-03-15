Пиво перед сном в России нужно запретить

Торговлю любым алкоголем в России, включая пиво, нужно запретить с 21 часа и до утра, считает главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Нужно запрещать торговлю всем алкоголем в вечернее и ночное время. Это нормальная, цивилизованная норма", - сказал Онищенко в интервью /РИА Новости, комментируя дискуссию вокруг планируемых на федеральном уровне ограничений торговли крепким алкоголем в вечернее время.

Он отметил, что существуют два аспекта доступности алкоголя - ценовая доступность и территориальная - и предложил обратиться к опыту Финляндии, где спиртные напитки продаются в специализированных магазинах, а продажа строго ограничена по времени.

"Ограничения по времени - это мера, проверенная жизнью. И, конечно, надо запрещать с девяти вечера", - уверен глава Роспотребнадзора.

Он считает необоснованными предложения ограничить торговлю крепким алкоголем в России с 23 часов. "Так давайте с ноля начнем, когда все уже спят? Девять часов - это наиболее активное время, когда человек еще и спать не лег, и домой еще не совсем пришел", - сказал Онищенко.