Яйцо - идеальный завтрак

Американские ученые назвали куриные яйца идеальным для завтрака продуктом - они не только богаты протеином, но также содержат антиоксиданты, селен, витамины D и B12. В этих полезных веществах человеческий организм нуждается ежедневно.

Бытует мнение, что сырые яйца полезнее вареных. С одной стороны, это так, поскольку при варке разрушается много витаминов, но зато вареные яичные белки становятся гораздо более легкими для усваивания.

Жарить яйца, конечно, не стоит. Они достаточно жирны сами по себе, чтобы еще и пропитывать их жиром дополнительно.

Яйца с коричневой и белой скорлупой не различаются по полезности и содержанию различных веществ.

vesti.ru