Cеверо-восток США остался без света
10:16, 15 марта 2010Страна
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B результате сильнейших дождей
Около 500 тысяч домов остались без света в северо-восточных и средне-атлантических штатах США в результате сильнейших дождей, которые продолжаются там вторые сутки подряд, сообщает NEWSru.
Непогода и сильный ветер, достигавший ураганных значений, вызвали наводнения и сбои в работе аэропортов. Несмотря на то, что ветер стих, дожди продолжаются на Атлантическом побережье страны - от юго-восточного штата Западная Вирджиния до штата Коннектикут на северо-востоке США.
По сообщению американской национальной метеослужбы, в некоторых прибрежных районах выпало до 15 мм осадков.
Власти не исключают дальнейших крупных перебоев авиасообщения в этом регионе.
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