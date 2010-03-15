Сосновая кора понижает давление

По оценкам, каждый десятый взрослый страдает от болезней почек. Одной из главных причин почечных проблем является гипертония: хронически высокое артериальное давление повреждает капилляры почек, которые в свою очередь затрагивают способность органа фильтровать ненужные вещества и удалять избыток жидкости из организма.

Почечная болезнь является общей проблемой для гипертоников и обычно протекает на "тихих" стадиях, так как для дисфункции нет явных предупредительных сигналов. Кроме того, неэффективный отвод жидкости может ещё больше повысить кровяное давление, формируя таким образом своего рода порочной круг двух заболеваний. Итальянские учёные D`Annunzio University установили, что пикногенол, антиоксидантный экстракт из коры дерева французской морской сосны, предотвращает нарушение работы почек, вызванное гипертонией, а также снижает содержание в почках мочевых белков и улучшает приток крови к органам. Врачи утверждают, что пикногенол способен не только понизить давление, но и защитить почки от дисфункции в результате развитой гипертонии.

В медицинском обследовании приняли участие пациенты с гипертонией и ранними симптомами почечной дисфункции. Половине участников давали пикногенол в дополнение к обычному лечению. Образцы мочи были проанализированы в течение 24 часов для определения белка альбумина в начале исследования и по окончании шестимесячного периода. По сравнению с применением только препаратов от гипертонии дополнительный приём пикногенола позволил уменьшить уровни белка в моче почти в два раза больше, более чем на 30% понизил систолическое давление и на 8% - диастолическое. Экстракт из сосновой коры также сократил уровни воспалительного маркера под названием CRP - белок в крови, связанный с риском сердечного приступа и сердечно-сосудистых расстройств. Нефрологи считают, что пикногенол может являться эффективным и натуральным лечебным средством восстановления работы почек при гипертонии.

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