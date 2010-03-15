Tерритория Чили осталась на несколько часов без света
09:17, 15 марта 2010Страна
0
Aвария в центральной системе
Практически вся территория Чили осталась на несколько часов без электричества из-за аварии в системе электроснабжения.
Как сообщил министр внутренних дели Чили Родриго ХИНЦПЕТЕР, авария произошла из-за повреждения трансформатора мощностью 500 кВт в центральной системе электроснабжения страны, передает ИТАР-ТАСС.
Без электричества остались населенные пункты на 3,5 тыс. км чилийской территории - от региона Атакама на севере до региона Араукания на юге.
Р.ХИНЦПЕТЕР сообщил, что "это отключение электроэнергии не связано с серией сильных землетрясений", происшедших в стране в последние две недели.
Во многих районах Сантьяго подача электроэнергии уже восстановилась, отмечает NEWSru.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter