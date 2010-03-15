Беременность приняли за синдром раздраженной кишки

Британка, которую врачи лечили от синдрома раздраженной кишки в течение девяти месяцев, узнала о том, что на самом деле беременна, за три часа до родов, пишет Daily Mail.

21-летняя Белинда Уэйт (Belinda Waite) из Бэмптона, графство Девон, в 2009 году обратилась в Больницу Тивертона и района Мид-Девон с жалобами на дискомфорт в животе. После обследования ей поставили диагнозы синдрома раздраженной кишки. Однако длительное лечение с периодическими приемами у врача не принесло заметного улучшения. В декабре британка вновь поступила в больницу с отеками кистей и стоп, которые врачи сочли проявлениями подагры или аллергической реакции.

Через девять месяцев (в течение которых Уэйт неоднократно каталась на американских горках и даже была сбита автомобилем), 6 февраля 2010 года женщина поступила в больницу с резкими интенсивными болями в животе. Проведя ряд исследований, врачи сообщили ей, что она находится примерно на третьем месяце беременности, после чего отправили пациентку домой, порекомендовав записаться на плановый прием через неделю.

Однако примерно через три часа Уэйт родила на дому девочку весом более четырех килограммов. Роды приняла бабушка новорожденной по отцовской линии Сильвия Бойл (Sylvia Boyle).

Уэйт сообщила журналистам, что иногда ощущала необычные движения внутри живота, однако не могла допустить мысли о беременности, поскольку неоднократно была на обследовании у врача.

Администрация локального подразделения здравоохранения начала расследование происшедшего.

medportal.ru