Начался благотворительный проект «Сердце ребенку»

В Сумах начался традиционный благотворительный проект «Сердце ребенку» по сбору средств для закупки медицинского оборудования, который проходит здесь уже третий год подряд.

Как передает корреспондент УНИАН, в Сумском городском совете сообщили, что в этом году закупленное медицинское оборудование будет передано областному центру профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа, где находятся на учете дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных женщин.

В частности, на собранные средства планируется закупить термосумку для транспортировки анализов крови детей, детский тонометр, одноразовые шпатели и смеси для выкармливания детей вместо грудного молока матери, поскольку грудное молоко – одна из жидкостей, которая передает ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку.

Ящики для сбора средств планируется установить в высших учебных заведениях города, аптеках и других публичных местах, таких как городской совет, областная администрация, холлах сессионных залов во время сессий, областных управлениях СБУ, МВД и т.п.