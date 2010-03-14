Чем опасна компьютерная мышь?

Что у вас сейчас в правой руке? Компьютерная мышь, не так ли? У нас тоже. Но ведь не все знают, что использование мыши опасно для здоровья. Кисти, запястья, локти, плечи - всё это из-за мыши может серьёзно пострадать. И будет больно.

Для многих опасность, исходящая от мышки и других устройств ввода - не новость. Строго говоря, так и есть: о возможности возникновения "мышиных" проблем учёные и медики говорят с конца 1990-х.

Но с тех пор мало что, по большому счёту, изменилось: учёные предупреждают о вредности мыши, мы же продолжаем ею пользоваться. А как же иначе?

Самым известным заболеванием, связанным с использованием мыши, клавиатуры и даже мобильника, является карпальный туннельный синдром (Carpal Tunnel Syndrome - CTS): онемение, раздражение и отёк тканей, сдавление нерва, покалывания, что может привести и к бессоннице.

А исследователей на сегодняшний день можно условно разделить на два лагеря: одни находят всё новые связанные с мышкой заболевания, другие ищут эргономичную форму мыши или альтернативные устройства, которые позволят этих напастей избежать.

Так вот, в конце февраля 2003 года на 27-м Международном конгрессе по проблемам профессионального здравоохранения (27th International Congress on Occupacional Health) две команды датских учёных представили результаты своих исследований вреда от использования мышки.

Их выводы, согласно сообщению Reuters, неутешительны: из-за мыши могут пострадать кисть, запястье, локоть, предплечье, шея и плечи.

Доктор Крис Дженсен (Chris Jensen) и его коллеги из Национального института профессионального здоровья в Копенгагене (National Institute of Occupational Health - NIOH) отследили работу 3,5 тысяч сотрудников 11 датских компаний.

Они обнаружили, что проблемы с руками могут возникнуть у тех, кто использует компьютеры больше 65% рабочего времени.

Для тех же, кто работает за компьютером почти весь день и пол дня использует мышь, риск возникновения "ручных" заболеваний в четыре раза выше, чем у людей, кто также сидит за компьютером весь день, но мышкой орудует только 25% от всего времени.

"Проблема не только в мыши, - убеждён доктор Дженсен. - Опасность ещё и в выполнении одних и тех же задач". По всей видимости, он имеет в виду однообразные действия нашей руки при работе с мышью.

Ко второму датскому исследованию учёные привлекли 7 тысяч человек. По его результатам, полученным в госпитале университета Оденсе (Odense University Hospital) и ещё двух больницах, получается, что для использующих мышь более 30 часов в неделю риски возникновения болей в локтях, предплечьях, шее и правом плече повышаются в 2-8 раз.

При всём при том, обе группы датских учёных не выявили никакой связи между типом используемой мыши и риском заболеваний: "По моему мнению, не имеет значения насколько эргономичную, большую или маленькую мышь вы используете, - отметил доктор Дженсен.

- К тому же, не думаю, что удастся изобрести устройство, способное к решению этих проблем. Как вариант можно пробовать какие-нибудь профилактические упражнения, но лучше всего - держитесь подальше от мыши или клавиатуры при работе с ними".

Что значит, подальше? Вытягивать руку и отодвигать клавиатуру? Не ясно. Некоторые наоборот - предлагают придвинуть всё это хозяйство поближе.

А по поводу бесполезности изобретения эргономичной мыши с датчанами не согласны американцы из лаборатории Корнельского университета (Cornell Human Factors and Ergonomics Research Laboratory).

Здесь считают, что риск возникновения проблем с руками можно снизить посредством большой мыши с выпуклостью, поддерживающей ладонь. Над эргономикой мышей в Корнеле бьются с 1999 года, надевая на руки пользователей перчатки с отслеживающими нагрузку датчиками. Работы продолжаются.

Другой вариант предлагает Канадский центр профессиональной безопасности (Canadian Centre for Occupational Health & Safety). По мнению здешних исследователей, от проблем могут спасти поддерживающая правый локоть платформа и укороченная клавиатура.

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