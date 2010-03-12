В Украине полностью запретят рекламу пива?

Народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ выступает в поддержку законопроекта № 1014-2 об ограничении рекламы пива и призывает депутатов, которым не безразлично здоровье нации, подписать обращение к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с требованием немедленно рассмотреть данный законопроект на ближайшей пленарной неделе.

Об этом представитель БЮТ сообщил корреспонденту УНИАН.

«Прежде всего, необходимо, чтобы молодёжь не видела рекламу пива сотни раз в течение дня. С потреблением пива в Украине сложилась нетерпимая ситуация, и сама собой она не улучшится. В ВР часто принимают политически необходимые законы, а закон об ограничении рекламы пива политически необходимым не является. Если приравнять пиво к алкоголю и успокоиться – ничего само собой не изменится. Мы будем наблюдать практически ту же самую ситуацию», – считает Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат обращает внимание на то, что распространение рекламы пива и слабоалкогольных напитков в Украине противоречит сути вступившего в силу Закона Украины № 1824-VI от 21 января 2010 года о приравнивании пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным и об ограничении их продажи и потребления.

«Есть противоречия между принятым законом и существующей рекламой пива. Получается, что реклама призывает к тому, чего делать нельзя», - подчеркнул Д.ВЕТВИЦКИЙ.

В частности, народный депутат отмечает, что закон запрещает распитие пива и слабоалкогольных напитков в общественных местах, а реклама – наоборот, культивирует употребление этих напитков среди молодёжи и стимулирует употреблять их в парках, на улице, в лесу.

Д.ВЕТВИЦКИЙ сообщил, что намерен подписать обращение к председателю Верховной Рады В.ЛИТВИНУ с требованием рассмотреть законопроект №1014-2 об ограничении рекламы пива, заручившись поддержкой фракции. По его словам, «БЮТ находится в оппозиции к существующей власти после подписания закона об изменении Регламента, и теперь у БЮТ будет больше времени, чтобы заниматься рассмотрением социально значимых законопроектов».

«Рекламу пива и других алкогольных напитков нужно запрещать», – убежден депутат.

В свою очередь на полном запрете рекламы алкоголя настаивает главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Де-юре, распитие пива в общественных местах запрещено. А на практике этот закон массово нарушается. Реклама продолжает приучать молодежь распивать алкоголь с экранов телевизоров, на постерах в метро…», – говорит он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ подчёркивает, что законопроект №1014-2 требует рассмотрения ещё с апреля 2008 года. По его словам, профильный комитет - Комитет ВР Украины по вопросам свободы слова и информации - должен был рассмотреть его в течение месяца, а «прошло уже почти 2 года».

«Сегодня нарушены все сроки рассмотрения – этот законопроект до сих пор лежит без движения и, вопреки Регламенту Верховной Рады, не рассмотрен на Комитете по вопросам свободы слова и информации. В то время, когда реклама алкоголя, в том числе пива, продолжает забирать жизни украинцев», – отмечает общественный лидер.

От имени «Форума спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ призывает депутатов «обуздать пивную вакханалию» также путём введения лицензий на продажу пива и слабоалкогольных напитков.

Кроме того, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ предлагает увеличить штрафы за распитие алкоголя (в том числе пива и слабоалкогольных напитков) в общественных местах. По его мнению, такой штраф должен составлять 1020 грн. - 60 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - вместо нынешних 17–85 грн.

«Низкие штрафы за нарушение правил продажи пива в общественных местах и распития этого напитка не способствуют выполнению принятого закона о приравнивании пива к алкогольным напиткам», – отметил он.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, принятие законопроекта № 1014-2 будет являться подтверждением курса государства на оздоровление и отрезвление общества.

Справка УНИАН. Законопроект №1014-2 о внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (относительно рекламы алкогольных напитков и пива» (авторы – народные депутаты от БЮТ Николай ТОМЕНКО и Андрей ШЕВЧЕНКО), предусматривает более эффективные ограничения относительно размещения рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроект предлагает распространить на рекламу пива и напитков, которые производятся на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, которые изготовляются на его основе, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Кроме того, предлагается на час (до 24 часов) продолжить запрет рекламы алкогольных напитков на радио и телевидении, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Также предлагается запретить спонсорство теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.