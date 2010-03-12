"Фальшивые" раковые клетки срывают исследования

Результаты десятков онкологических исследований могут быть поставлены под сомнение, поскольку в экспериментах использовался неподходящий тип раковых клеток.

Клеточные линии для исследований поставлялись как образцы раковых опухолей пищевода. Однако анализы, проведенные сотрудниками Университетского медицинского центра в Роттердаме, показали, что в клеточных культурах содержались фрагменты опухолей других типов, включая рак легких, желудка и кишок.

Многие экспериментальные исследования рака проводятся на выращенных в лаборатории клеточных линиях. Это значит, что десятки работ осуществляются на клетках, изначально полученных от одного пациента. Новые лекарственные препараты, как правило, тестируются на этих клеточных культурах, перед тем как будут испытаны на людях.

Проблема «фальшивых» (загрязненных) клеточных линий не нова, и ученых уже неоднократно призывали тщательнее проверять, правильный ли сорт клеток они используют, прежде чем продолжать эксперименты. В противном случае велик риск того, что результаты исследований могут оказаться ложными.

Так и вышло в последнем случае: загрязненные клеточные линии рака пищевода применялись в стольких лабораториях, что под угрозой оказалась разработка новых лекарств. К примеру, теперь ученым придется пересмотреть свои выводы о том, как препарат сорафениб действует на пациентов, страдающих раком пищевода.

donbass.ua