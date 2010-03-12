Донеччина: в детсадах на 100 мест - 107 детей

В настоящее время в детских садах Донецкой области не хватает мест – в среднем на каждые 100 мест приходится 107 детей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области. Согласно сообщению, к началу 2010 года в Донецкой области насчитывалось 1 тыс. 145 дошкольных учреждений, что в два раза меньше по сравнению с 1990 годом. Во второй половине 90-х годов прошлого столетия произошло массовое закрытие и перепрофилирование таких учреждений, вызванное значительным сокращением контингента детей дошкольного возраста, отметили в управлении статистики.

Но с 2002 года рождаемость в области начала расти, а с 2004 увеличивается и численность воспитанников дошкольных учреждений, констатировали в облуправлении. Так, на начало 2010 года в области насчитывалось 119,7 тыс. детей, посещающих детские сады. Это самый высокий показатель за последние 11 лет (минимальным он был на начало 2004 года – 103,3 тыс. детей), отмечают статистики.

При этом общее число мест в дошкольных учреждениях области составляет 111,5 тыс. В 654 учреждениях (57% от общего их количества), численность детей превышает число мест, их посещают 88,1 тыс. детей – почти три четверти всех воспитанников.

Таким образом, в детских садах региона в среднем на 100 мест приходится 107 детей, в том числе в селах – 72 ребенка, а в городах – 111 детей на 100 мест. В г. Донецке на каждые 100 мест приходится 123 ребенка.

Проблема устройства детей в детский сад существует также в таких городах как Горловка (118 детей на 100 мест), Артемовск и Шахтерск (по 121 ребенку на 100 мест), Красноармейск – 123, Краматорск – 124, Авдеевка – 127, Ясиноватая – 129, Угледар – 134, Харцызск – 136 детей на каждые 100 мест.