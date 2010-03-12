10 золотых правил для здоровой спины

Проводя целый день за письменным столом, мы подвергаем позвоночник огромным нагрузкам. Человек, который работает за компьютером, в среднем ежедневно 80000 раз ударяет по клавишам. Это нагрузка не только на мышцы кистей рук, но и на мышцы спины. 10 правил для здорового позвоночника помогут справиться с этими проблемами.

1. Ты должен двигаться.

2. Держи спину прямо.

3. Управляйся в ходьбе в согнутом (на корточках) положении.

4. Не поднимай тяжелых предметов.

5. Распределяй груз и держи его ближе к туловищу.

6. Избегай вращения в поясничном отделе позвоночника с одновременным наклоном вперед.

7. Не стой с прямящими ногами.

8. В положении лежа согни ноги.

9. Занимайся спортом: плавание, бег, велосипед.

10. Тренируй ежедневно мышцы спины.