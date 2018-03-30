Слепота, вызванная глаукомой, носит необратимый характер

Глаукома - это хроническое заболевание глаза, при котором повышается внутриглазное давление (ВГД) и поражается зрительный нерв. При этом зрение снижается, вплоть до наступления слепоты.

Слепота, порожденная глаукомой, носит необратимый характер, так как погибает зрительный нерв. Вернуть зрение ослепшему в этом случае больному уже невозможно! К сожалению, глаукома - довольно распространенное заболевание. Им страдают преимущественно люди в возрасте старше 40 лет. Но этот недуг может поразить и молодых людей (юношеская глаукома) и даже новорожденных (врожденная глаукома). Нормальные цифры внутриглазного давления индивидуальны, но в среднем они колеблются в пределах 16-25 мм ртутного столба при измерении тонометром Маклакова. Постоянство внутриглазного давления определяется равновесием между количеством вырабатывающейся в глазу жидкостью и жидкостью, оттекающей из глаза. Внутриглазное давление может повышаться, вследствие двух основных причин:

1. Внутриглазная жидкость образуется в чрезмерном количестве;

2. Нарушается выведение внутриглазной жидкости через дренажную систему глаза, вследствие ее изменений.

Таким образом, задержка в глазу жидкости приводит к повышению ВГД, а высокое ВГД, в свою очередь, вызывает гибель зрительного нерва. Важную роль в возникновении глаукомы играет наследственность. Если у ваших родственников была глаукома. Вам надо быть особенно бдительными и регулярно обследоваться у офтальмолога. Осмотр офтальмологом и измерение ВГД не реже 1 раза в год позволит своевременно выявить и эффективно лечить заболевание.

Симптомы и формы глаукомы

Для глаукомы характерны три основных признака: повышение внутриглазного давления; сужение поля зрения; изменение зрительного нерва.

Чтобы вовремя распознать глаукому важно знать ее симптомы и субъективные ощущения больного. Специалисты различают несколько форм глаукомы. Открытоугольная глаукома - наиболее распространенная форма данного заболевания. Это особо коварная разновидность болезни, при которой не отмечается четко выраженных симптомов. Человек может никак не ощущать умеренного повышения ВГД, которое уже губительно действует на зрительный нерв, приводя к потере зрения.

На повышение внутриглазного давления могут указывать следующие признаки: затуманивание зрения, появление "сетки" перед глазами; наличие "радужных кругов" при взгляде на источник света (например, на светящуюся лампочку); чувство дискомфорта в глазу, ощущение тяжести и напряжения; незначительная резь в глазу; чувство увлажнения глаза; ухудшение способности видеть в сумерках; незначительные боли вокруг глаз.

Закрытоугольная глаукома - часто протекает в виде приступов. Острый приступ такой формы глаукомы имеет характерные признаки: значительное повышение ВГД (до 60-80 мм ртутного столба), сильная боль в глазу, головная боль. Нередко во время приступа может появиться тошнота, рвота, общая слабость. Зрение в больном глазу резко падает. Острый приступ закрытоугольной глаукомы часто принимают за мигрень, зубную боль, острое желудочное заболевание, менингит, грипп, потому что больной жалуется на головную боль, тошноту, общую слабость, не упоминая о глазе. В таком случае он может остаться без помощи, столь необходимой в первые часы возникновения приступа. Глаукома может быть врожденной. В этом случае у новорожденных детей обнаруживается повышенное ВГД, а в отдельных случаях - увеличение размеров глазного яблока. Причиной этой формы глаукомы являются врожденные дефекты строения дренажного аппарата глаза. Если они незначительны, то заболевание может быть выявлено не сразу, а в детском или юношеском возрасте.

Вторичная глаукома - возникает как последствие других глазных заболеваний (воспалительных, сосудистых, дистрофических, связанных с заболеваниями хрусталика, травмами). Причиной повышения ВГД при вторичной глаукоме служит нарушение оттока внутриглазной жидкости. Глаукома с нормальным или низким внутриглазным давлением возникает вследствие нарушения кровоснабжения глаза, прежде всего дренажного аппарата и зрительного нерва. При этой форме глаукомы снижение остроты зрения, сужение границ поля зрения, развитие атрофии зрительного нерва происходит на фоне нормального ВГД. Глаукома - не заразное заболевание. Как правило, она возникает в обоих глазах, но не одновременно. Во втором глазу она может проявиться через несколько месяцев или лет. Только специалист может определить, есть ли у вас глаукома и в какой форме.

При любой форме глаукомы необходимо находиться на диспансерном наблюдении у окулиста в глазном кабинете, контролировать внутриглазное давление не реже чем 1 раз в 3 месяца, подбирать с помощью врача адекватное лечение.

Рекомендации больным глаукомой

Прежде всего необходимо стараться избегать всякого рода волнений, не переутомляться. Сон должен быть не менее 8 часов в сутки. Надо избегать таких положений тела, при которых происходит прилив крови к голове (не рекомендуют натирать и мыть полы, работать нагнувшись, мыться в горячей бане, переносить тяжести и т.п.). Употребление жидкости нужно ограничить шестью стаканами в сутки. Рекомендуют молочно-растительную диету. Алкоголь и курение запрещаются. Противопоказаны крепкий чай и кофе. Вредно пребывание в темных и затемненных помещениях, так как при этом расширяется зрачок и может повышаться внутриглазное давление. Поэтому не следует увлекаться кино, компьютером и телевизором. Чтение и ручная работа на близком расстоянии от глаз полезны, так как при этом суживается зрачок, что способствует понижению внутриглазного давления. Больному противопоказаны некоторые лекарственные вещества, в частности, атропин. Поэтому при обращении к врачам нужно поставить их в известность о своем заболевании глаукомой.

При отсутствии эффекта от консервативного лечения больному рекомендуют антиглаукоматозную операцию. Такие операции сейчас хорошо освоены. К сожалению, зачастую обращаются больные с уже запущенными формами глаукомы или полной слепотой, и вернуть им зрение, увы, удается далеко не всегда.

Определенные физические упражнения позволят улучшить зрение. Способность глаза одинаково хорошо видеть то, что расположено вблизи и вдали, называется аккомодацией. Это особый механизм приспособления к хорошему видению на том или ином расстоянии. Чтобы увидеть какой-нибудь предмет, надо напрячь зрение. Мы напрягаем или расслабляем внутреннюю глазную мышцу, которая соединена с эластичной органической линзой — хрусталиком. Работа этой внутренней мышцы уплощает или утолщает хрусталик, тем самым он сильнее или слабее преломляет попадающие в глаз лучи света.

Кроме того, имеются наружные глазные мышцы, поворачивающие глазное яблоко вправо, влево, вверх, вниз, и мышцы век, открывающие и закрывающие глаза.

В домашних условиях можно рекомендовать такую схему занятий: ходьба, движение руками и дыхательные упражнения, упражнения для плечевого пояса, для мышц туловища, ног, самомассаж шеи и глаз.

Для тренировки наружных мышц глаза следует в положении сидя при неподвижной голове медленно переводить взгляд с пола на потолок и обратно, затем справа налево и обратно. Повторить по 10—12 раз; делать круговые движения глазами в одном, затем в другом направлении — повторить 4—6 раз, часто моргать в течение 20 с.

Повторные зажмуривания глаз на 3—5 с, а также массирование век, быстрое моргание улучшают кровообращение, легкие нажимы на верхние веки обоих глаз в течение 1—2 с улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости, что особенно важно для профилактики глаукомы.

Советы по лечению и профилактике глаукомы При проведении лечения следует учитывать уровень артериального давления. Больным глаукомой при низком артериальном давлении сосудорасширяющие средства назначать не рекомендуется. Назначают аскорбиновую кислоту (внутрь по 0,1 г 3 раза в день в течение месяца).

Для предупреждения возникновения глаукомы и просто для сохранения хорошего или достаточного зрения необходимо соблюдение физической активности человека, хорошее освещение, правильный режим труда и отдыха.

При старении человека снижается способность его организма регулировать кровообращение во время перемены положения тела. Это приводит к тому, что при наклоне туловища ухудшается кровоток в сосудах глаза и мозга, у человека может развиться обморочное состояние. Необходимыми в этом случае становятся упражнения, способствующие тренировке реакций кровообращения, т. е. повороты и наклоны туловища.

«Доза» таких упражнений — столько, сколько сможет человек выполнить без напряжения; целесообразны повороты, вращения туловища и головы. Вместе с наклонами они усиливают кровообращение в сосудах позвоночного столба и его связочного аппарата.

Даже в возрасте старше 75 лет под влиянием специальных упражнений на координацию совершенствуются точность и слаженность движений.

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