Крашеные блондинки рискуют заболеть раком

Риск опасного заболевания выше среди тех, кто осветляет волосы.

Использование краски для волос увеличивает риск лимфомы — рака крови, вовлекающего лимфатические узлы. Онкологи Йельского университета (США) обследовали 4461 пациента с подобным диагнозом и 5799 здоровых людей. Среди участников исследования 75% женщин и 10% мужчин хотя бы раз в жизни химически окрашивали волосы.

Врачи определили, что краски для волос повышали риск раковых образований крови на 30%. Было отмечено, что риск опасного заболевания был ниже среди тех, кто применял краску темного цвета. И выше среди тех, кто осветляет волосы. По словам специалистов, вещества, содержавшиеся в красках, повреждают лимфатические узлы, в которых происходит бесконтрольное накопление клеток опухоли.

news.mail.ru