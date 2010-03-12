Сегодня - Всемирный день борьбы с глаукомой

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, который проводится с 2008 года по инициативе Всемирной ассоциации обществ глаукомы /WGA/ и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой /WGPA/. В Украине этот день отмечается в третий раз.

По данным Межрегиональной общественной организации «Ассоциация больных глаукомой», в настоящее время глаукома - одна из основных причин слепоты и слабовидения. Количество глаукомных больных в мире доходит до 100 млн человек. При этом из 28 млн слепых в мире почти каждый пятый потерял зрение в связи с этим заболеванием.

В Украине - 170 тысяч больных с этой патологией. Профессор кафедры офтальмологии НМАПО им. П.Л.Шупика Минздрава Украины Сергей РЫКОВ отмечает, что в Украине ежегодно на 25 тысяч увеличивается количество людей, у которых обнаруживают глаукому. “Чтобы приостановить темпы инвалидизации от этой патологии, следует решить проблему своевременного выявления этой болезни. Для этого каждый человек, старше 40 лет, должен регулярно измерять свое внутриглазное давление", – сказал С.РЫКОВ.

По его словам, на тысячу людей, которые обращаются к офтальмологу, у 8-10 обнаруживают глаукому. Профессор РЫКОВ призывает всех украинцев, тщательнее обратить внимание на состояние здоровья и регулярно проверять зрение.

Глаукома - это заболевание глаз, которое характеризуется повышением внутриглазного давления. Начало недуга протекает бессимптомно, однако если лечение этого коварного заболевания не проводится, то постепенно сужается поле зрения - пациент перестает замечать расположенные сбоку объекты. Дальнейшее отсутствие лечения приводит к прогрессирующему снижению зрения. Причем со временем возможна потеря центрального зрения вплоть до полной слепоты. Зрение, утраченное вследствие глаукомы, не восстанавливается.

Важнейшим для лечения последствий глаукомы является ее максимально раннее выявление, однако свыше половины людей, страдающих от этой болезни, даже не подозревают об этом. Хотя глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается после 40 лет.

Медики рекомендуют людям, входящим в так называемые «группы повышенного риска», проверять зрение, по меньшей мере, дважды в год. Это особенно актуально для пациентов с историей семейных заболеваний глаукомой, тех, кто страдает сильной близорукостью или дальнозоркостью, а также людей старше 60 лет.

Специалисты утверждают, что диагноз глаукома - не повод отчаиваться, паниковать и перестать радоваться окружающему миру. Ведь в большинстве случаев течение этого заболевания управляется посредством медикаментозного или хирургического вмешательств, или же их комбинации. Поэтому своевременное обращение к врачу и ранняя диагностика помогут сохранить один из самых удивительных даров природы - зрение.