Симптомы весеннего авитаминоза

Что ощущает человек при авитаминозе? Его общее самочувствие становится значительно хуже, он постоянно чувствует усталость, слабость, недомогание, десна начинают кровоточить, возрастает риск простудных заболеваний в результате снижения иммунитета. Если же авитаминоз протекает в острой форме, то можно столкнуться с повышенной ломкостью кровеносных сосудов в области икроножных мышц и подколенной ямки. Давайте поговорим о том, как можно решить эту проблему при помощи народной медицины.

Возьмите в одинаковой пропорции плоды шиповника, листья малины, смородины и брусники и смешайте между собой. Затем две столовых ложки полученной смеси измельчите, и залейте в термосе на ночь кипятком в количестве полулитра. Утром настой процедите, и принимайте по половине стакана три-четыре раза в день. Он обладает общеукрепляющим, противовоспалительным и мочегонным свойством, выступает в качестве поливитаминного средства.

Измельчите плоды шиповника и рябины, возьмите одну столовую ложку полученной смеси и залейте ее стаканом (200мл) кипятка. После чего отвар следует настаивать в течение четырех часов, принимайте его три раза в день по половине стакана. Возьмите одну столовую ложку с верхом осиновой коры или почек и залейте их полулитром кипятка, после чего поставьте на огонь и кипятите десять-пятнадцать минут. Настаивайте средство три часа. После этого принимайте настой вместо чая по одной чашке три раза в день, добавив в него немного меда. Можно настоять осиновые почки на спирте или водке и принимать ее по двадцать-тридцать капель в день.

В качестве витаминного средства можно принимать рябиновый настой, две столовых ложки, которой следует заварить в термосе полулитром крутого кипятка и настоять в течение одного-двух часов, после чего процедить. Принимайте средство, обладающее общеукрепляющим действием, трижды в день по 1/3 стакана.

Не забывайте про то, что высоким содержанием витамина С отличается черная смородина, из которой также можно приготовить лекарственное средство.

Для этого вам следует две столовых ложки ягод залить двумя стаканами кипятка и оставить для настаивания на один час, полученный настой следует употребить в течение дня.

В весенний период можно нарезать молоденьких веточек смородины и мелко измельчить их ножом, после чего отварить их в воде в течение пяти-семи минут, принимайте отвар вместо чая.

Если авитаминоз наблюдается параллельно с болезнью, то можно приготовить лечебный чай, для этого вам потребуется взять с равных количествах высушенную траву мяты перечной, душицы, зверобоя, чабреца, соцветий или незрелых ягод малины, плодов рябины обыкновенной, смородины черной (ягоды, почки, листья), земляники (листья, ягоды), перемешать все ингредиенты и заваривать, как чай. Пейте такой чай три раза в день по одному стакану.

А вот еще один рецепт витаминного чая: две части плодов брусники, три части плодов шиповника, такое же количество листьев крапивы измельчит и перемешать.

Взять четыре чайных ложки смеси и заварить их стаканом кипятка, поставить для настаивания на три-четыре часа, после чего процедить и принимать по стакану два-три раза в день.

Смешайте три части плодов шиповника, одну часть плодов черной смородины, три части листьев крапивы, столько же частей корня моркови. Одну столовую ложку сбора заварите двумя стаканами кипятка и кипятите еще десять минут.

Настаивайте в закрытой посуде в течение четырех часов прохладном темном месте, затем процедите. Принимайте настой по половине стакана трижды в день.

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