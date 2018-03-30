Здоровые сосуды - гарантия долголетия

Специфическое антиатеросклеротическое действие присуще отдельным пищевым и лекарственным растениям. Ведущая роль принадлежит чесноку, антисклеротические свойства которого точно засвидетельствованы не только эмпирической практикой, но и новейшими научными исследованиями.

В частности, установлено, что регулярное употребление одного-двух зубчиков чеснока является надежным профилактическим средством. При хорошей переносимости чеснока людям возрастом после 50 лет рекомендуют употреблять его ежедневно или через день (для уничтожения запаха можно пожевать несколько листочков или кусок корня петрушки или сельдерея).

Чеснок можно применять также в виде спиртной вытяжки. 4-5 зубчиков измельченного чеснока заливают 50 мл 70-процентного этилового спирта, настаивают при комнатной температуре на протяжении 2 недель. Процеженную вытяжку употребляют по 0,5 ч. л. дважды трижды в день перед едой. Следует знать, что чеснок (в сыром виде и в форме спиртной настойки) надлежит применять с осторожностью больным язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, во время заострения хронического колита, в случае болезней сердца, печени, почек и при сахарном диабете.

В древней народной медицине для лечения атеросклероза использовали чесноковую вытяжку, приготовленную таким способом: 100-150 г очищенных и измельченных зубков чеснока заливали 250 мл водки или медовухи и настаивали, ежедневно взбалтывая на протяжении 3 недель. Процеженную настойку употребляли перед едой по 30-40 капель трижды в день, по меньшей мере, на протяжении года.

Подобный вариант профилактики и лечения чесноком атеросклероза рекомендует тибетская традиционная медицина в виде средства "очистки" сосудов. По убеждениям тибетских медиков, предлагаемое ими чесноковое средство "омолаживает" сосудистые стенки, вымывает из них атеросклеротические "бляшки", что приводит к снижению активности прогресса атеросклероза, а заодно и уменьшение риска возникновения таких заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь и мозговой инсульт - основных сердечно-сосудистых поражений. Для изготовления вытяжки используют головки чеснока, собранные в период его полного дозревания (август - сентябрь).

Самый эффективный период принятия вытяжки октябрь-январь. В другие времена года ее лечебная и профилактическая активность значительно ниже. Для изготовления настойки предварительно заготовляют 350 г очищенного чеснока. Зубчики растирают деревянной ложкой до кашицеобразной массы, которую держат в стеклянной банке в темном месте несколько суток до выделения жидкости, которую оттискивают в чистую стеклянную банку и доливают одинаковое по объему количество водки. Смесь на протяжении 10 суток выдерживают в темном прохладном месте - подвал, а в современных условиях - холодильник. Через несколько дней она готова к употреблению. Принимают за 15...30 минут до еды, предварительно растворив в молоке в соотношении 1:4. Применяют такую схему: первый день - 1 капля перед завтраком, 2 - перед обедом, 3 - перед ужином; второй день - соответственно по 4, 5 и 6 капель; третий - 7, 8, 9; четвертый - 10, 11, 12; пятый - 13, 14, 15; шестой - 16, 17, 18; седьмой - 19, 20, 21; восьмой - 22, 23, 24; девятый - 25, 26, 27; десятый - 28, 29, 30.

Остальную настойку употребляют ежедневно по 25 капель на молоке трижды в сутки перед едой на протяжении 3 - 5 месяцев ежегодно. Особенно полезное такое лечение старикам.

Эффективным профилактическим и лечебным народным средством в борьбе с атеросклерозом издавна считаются баклажаны, болгарский перец, медвежий лук (черемша), лук гусиный (известный в народе под названиями звездочки желтые или чеснок желтый). Их целесообразно использовать в еду в виде комбинированных салатов, как приложение к супам, борщам или вторым блюдам, а также в консервированном виде. Противосклеротическое действие имеют также полузрелые (зелено-красного цвета) плоды шиповника, которые можно заваривать как чай (20-25 измельченных плодов на поллитра кипятка) и пить по пол полного стакана после еды дважды трижды в сутки на протяжении нескольких месяцев и даже лет.

С целью снижения в крови уровня холестерина - основного вещества, которое вызывает атеросклероз, в народной и традиционной медицине применяют в питании растения, которые благодаря мочегонному действию способны выводить из организма избытки продуктов жирового обмена - липиды, бета-липопротеиниы и холестерин. С этой целью в виде настоев, отваров или чая используют траву васильков, майорана садового, цветков бузины, почек березы. Противосклеротический эффект растительных вытяжек можно усилить, добавив к ним измельченные свежие или высушенные веточки вишни.

Существует и такой народный метод лечения атеросклероза. На первый завтрак съедают стакан-полтора овсяной каши, которую готовят таким способом: 2...3 столовые ложки толокна на ночь заливают холодной водой, к смеси добавляют полстакана тертых яблок или груш и 2...3 измельченные грецкие орехи. Утром смесь кипятят на малом огне на протяжении 5...7 минут. Едят ежедневно по полстакана дважды трижды в сутки на протяжении 5 - 6 месяцев. Ежегодно такую диету повторяют.

В сезон дозревания огурцов ежедневно 200...300 г овоща измельчают теркой, добавляют 2...3 столовые ложки смеси свежего укропа, петрушки, сельдерея, поливают маслом и съедают всю порцию вместо завтрака. Желательно есть такой своеобразный "огуречный салат" на протяжении всего овощного сезона (июль-сентябрь). В поздний осенний, зимний и весенний периоды аналогичный профилактический антисклеротический курс можно провести с применением семян из перезрелых огурцов (желтяков). Одну столовую ложку измельченных семян смешивают с таким же количеством смеси сухого укропа и листьев петрушки, заливают стаканом кипятка, настаивают на протяжении 30 мин. Употребляют перед завтраком весь настой небольшими порциями.

В эмпирической медицине достаточно много рецептов относительно использования естественных веществ с антисклеротической активностью. Научиться их использовать - значит помочь себе избежать неприятных заболеваний.

Подготовлено по советам врача-фитотерапевта Игоря Шумко.