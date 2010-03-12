При каких болезнях поможет кофе

Кофе пользуется популярностью и в качестве лекарства при некоторых видах недугов, оно полезно при сердечно-сосудистых проблемах, за счет содержания в кофе антиоксидантов. Помимо этого, оно способно снять головную боль, выступить в роли легкого бронхолитика, при этом кофе обладает послабляющим и мочегонным действием, улучшает память, сосредоточенность, возбуждает кору головного мозга, содержит важные для организма витамины и т.д.

При всем этом необходимо помнить о том, что максимально допустимой считается доза кофеина в сутки в размере 453-х мг, если же систематически допускать превышение этой нормы, то вы рискуете нанести вред своей нервной системе.

Пристрастие к кофе заставляет организм работать в повышенном режиме и вызванная напитком бодрость в конечном итоге обернется усталостью, а избавиться от кофейной зависимости не так-то просто.

Дело в том, что кофеин «избавляет» рецепторы мозга от нуклеотида – аденозида, который помогает нам успокаиваться.

Больший вред кофе способен нанести астеникам, нервная система которых и так ослаблена. Кофеманов порой приравнивают к наркоманам, так как они используют кофе в качестве своеобразного допинга, позволяющего ощутить прилив сил и способного прояснить сознание.

При этом, американским ученым удалось установить, что кофеин способен предотвратить развитие раковых заболеваний кожи, к которым приводит солнечная радиация, которая способна изменить строение ДНК на клеточном уровне. А кофеин успешно расправляется с поврежденными кожными клетками, уничтожая их, а, следовательно, они не имеют возможности делиться дальше и перерождаться в злокачественные.

В профилактических целях рекомендуется употреблять в течение суток от трех до пяти чашек кофе или же использовать для ухода за телом кремы и гели, изготовленные на основе кофе.

В кофейном запахе присутствует шестьсот пахучих веществ, при этом его действие является прямо противоположным самому напитку. ъ

Ведь запах не действует возбуждающе на наш организм, а, наоборот, успокаивает, этакая замена валериане.

Если вы излишне возбудимы и эмоциональны, то, возможно, вам есть смысл носить с собой пузырек с молотым кофе, который вы можете периодически нюхать, чтобы успокоиться, ведь это еще и приятно, в отличие от приема лекарственных препаратов.

Вы самостоятельно можете ароматизировать кофейный напиток, добавив в него ваниль, гвоздику, имбирь и т.д.

С древних времен считалось, что для повышения настроения и снятия усталости следует употреблять кофе с жирами и сладостями, которые способны усилить проявление его полезный свойств и нейтрализовать вредные.

Тем, кто занят решением проблем лишнего веса, диетологи рекомендуют употреблять кофе для восполнения энергии, которая обычно пополняется за счет жиров и углеводов. Ведь практически в любой серьезной диете предусмотрено употребление энерготоников, таких как кофе, чай и энергетические напитки. В противном случае, может не хватить сил для ведения полноценного активного образа жизни.

Но, вот употреблять энергетические напитки, в том числе кофе и чай не следует на голодный желудок, это касается тех, кто ограничивает себя в полноценной еде, так ведь и до гастрита недалеко. Помните о том, что порой достаточно одной-двух чашек крепкого кофе для обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

А что же касается беременных женщин, то по мнению ученых, даже небольшая доза кофеина, которая попадает в организм беременной женщины ежедневно, может привести к нарушениям в развитии сердечной системы у плода, а также увеличивает жировые отложения у будущих детей мужского пола. По этой причине беременным женщинам рекомендуется отказаться от употребления кофе особенно на ранних сроках «интересного положения».

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