В Черновцах на одного жителя - 21 кг токсинов

В прошлом году в Черновцах выбросы в атмосферу осуществляли стационарные источники - 58 предприятий города или 38,4% от общего количества в области. Среди них 11 расположены в Шевченковском районе, 24 - в Первомайском и 23 - в Садгорском районе.

Как сообщили в областном управлении статистики, плотность выбросов от стационарных источников составила 7,9 т на 1 км кв территории г.Черновцы, крупнейший показатель в Первомайском районе - 18,6 т. В расчете на каждого жителя областного центра приходилось по 4,8 кг вредных выбросов, однако в Садгорском районе этот показатель значительно выше - 21,4 кг.

По данным управления, в воздух поступило 1203 т загрязняющих веществ, что составляет 34,9% от совокупного объема выбросов по области.

Наибольшие выбросы в атмосферу осуществили предприятия Садгорского района - 608 т или 50,5% от всех выбросов в Черновцах. От предприятий и организаций, расположенных в Первомайском районе, в воздух поступило 447 т вредных веществ (37,2% от общего объема), в Шевченковском районе - 148 т (12,3%).

В структуре выброшенных вредных веществ преобладали органические соединения - 460 т, оксид углерода - 253 т и вещества в виде твердых суспендированных твердых частиц - 207 т. Кроме того, в атмосферу города попало 128,6 тыс. диоксида углерода.

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