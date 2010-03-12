Почему худеть - вредно для женщины

Недавнее «Исследование миллиона женщин», проведённое в Британии, показало, что женщины с ИМТ (индекс массы тела) ниже 18,5 часто имеют трудности с зачатием и более расположены к остеопорозу. А средний оптимальный вес для женщины около 30 лет и старше составляет 63-65 кг (при росте в 165 см). То есть идеальный ИМТ равен примерно 24. Не знаете свой? Вычислить его очень легко. Разделите свой вес в килограммах на рост в метрах, взятый в квадрате. Например: 70 (кг) : 1,7×1,7 (м) = 24,2.

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