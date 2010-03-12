В Украине будет центр трансплантации костного мозга

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обещает привлечь Министерство здравоохранения к подготовке документов, необходимых для разработки проекта постановления о создании центра трансплантации костного мозга, банка доноров и базы для лечения онкобольных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи со студентами Медицинского института Сумского государственного университета, которые являются волонтерами благотворительного фонда «Помощь онкобольным детям».

«Кроме всего прочего, нам нужно обеспечить полную диспансеризацию населения, чтобы иметь общую картину состояния здоровья наших людей, и наладить профилактику заболевания граждан», – отметил В.ЛИТВИН. Он заверил, что при принятии бюджета попытается, «чтобы на здравоохранение, впрочем, как и на образование, хотя бы немного увеличили финансирование».

Во время встречи Почетный президент Фонда, директор медицинского института Сумского государственного университета, профессор Виталий МАРКЕВИЧ и президент Фонда, кандидат медицинских наук Валентина МАРКЕВИЧ передали В.ЛИТВИНУ проект положения и пакет документов по созданию в Украине центра трансплантации костного мозга.

По словам Валентины МАРКЕВИЧ «создание такого центра будет большим шагом к сохранению жизни многих людей – детей и взрослых, столкнувшихся со страшной болезнью».