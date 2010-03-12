Какие продукты сжигают лишний жир

Помимо нелюбимых диетологами жирного мяса, десертов и крахмалистых овощей на свете существует еда с другого полюса — продукты, которые, напротив, помогают худеть.

Грейпфрут — хит номер один. Он содержит вещества, которые регулируют аппетит за счет регулирования уровня инсулина. Если после обильного питания вы съедите ломтик горьковатого плода, то поможете организму расщепить полученные жиры — в итоге они не будут откладываться на боках.

Молочная сыворотка. Она содержит вещества, которые ускоряют метаболизм. Кроме того, крайне богата микроэлементами, а калорийность ее близка к нулю. Изучите способы, как ее можно употреблять в пище, и смело используйте.

Зеленый чай. Известный антиоксидант, к тому же благотворен для обменных процессов и помощник в выводе токсинов из организма.

Красное вино, употребляемое с ужином, также помогает вам худеть. Вещества, содержащиеся в винограде, а потом — в вине (в первую очередь в сухом вине), улучшают пищеварение и помогают съеденному быстрее перевариться и не отложиться в жир. Недаром именно в тех районах, где исторически пьют за ужином бокал вина, больше всего долгожителей и стройных людей.

Ананас — работает за счет известного вещества бромелайна, который способствует перевариванию пищи, особенно мясных блюд и блюд из бобовых. Он активно используется в пищевых добавках. Но гораздо полезнее съесть кусочек натурального ананаса, а не ананаса в таблетке.

Корица — стимулирует уменьшение жировых отложений путем воздействия на сахарный обмен. Так что смело используйте приправу в своих кухонных экспериментах.

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