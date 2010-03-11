В Чили - повторное землетрясение, есть угроза цунами

В столице Чили Сантьяго произошло повторное землетрясение магнитудой 7,2.

Как передает Reuters, эпицентр землетрясения - в 124 км к юго-западу от столицы. Очаг его располагался на глубине 10 км.

Чилийские ВМС предупредили о возможном цунами.

Как сообщалось, сильнейшее землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили 27 февраля 2010 года в 115 километрах к северу от столицы региона Био-био города Консепсьон, на глубине 55 километров.

Жертвами землетрясения стали, по последним данным, 795 человек. По оценкам чилийских властей, в результате землетрясения экономике страны нанесен многомиллиардный ущерб, без крова остались около 2 миллионов человек, повреждены 1,5 миллиона домов, из которых 500 тысяч не подлежат восстановлению. В пострадавших районах ведутся работы по восстановлению подачи воды и электроэнергии.

За землетрясением последовала серия цунами. Волны обрушились на 11 чилийских городов.

В последующие два дня в Чили происходили повторные подземные толчки.