Черниговщина: в "искусственной почке" нуждаются всё чаще

В Черниговской области ежегодно на 10-12 больных растет количество пациентов, нуждающихся в "искусственной почке". Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Количество больных, которым ставят диагноз почечной недостаточности, ежегодно растет, и сегодня в областной больнице курс поддерживающего лечение постоянно проходят 86 жителей Черниговской области.

По информации главного нефролога области Елены ГОРДОЙ, в прошлом году на обеспечение сеансов гемодиализа потрачено 4,7 млн. грн. – половина всей суммы по статье "Медикаменты", которая выделялась на областную больницу. "Такое внимание к больным с почечной недостаточностью было проявлено впервые. Ранее деньги выделялись только на диализаторы и растворы, а в прошлом году, когда больные обратились к областному руководству, им пошли навстречу и добавили средств на перевязочные материалы и гепарин", - объяснила она.

Врач также заметила, что каждый год в больницу приходит 10-12 новых пациентов и расходы на них, несмотря ни на какие трудности, учитываются. Кстати, такой подход введен не во всех областях Украины. В некоторых количество диализных мест оставляют постоянным, а больных записывают в очередь.

"Пусть мы не на 100% обеспечиваем всем, чем нужно, но мы понимаем, что все хотят жить и имеют на это право, – отметила Е.ГОРДАЯ. – Тот, кто соглашается на лечение – его получает. Очередей у нас нет, аппараты "искусственная почка" и персонал работают в 3-4 смены".

Гемодиализ как метод лечения больных терминальной почечной недостаточностью в областной больнице применяется с 1991 года. Длительное время диализный зал работал на старой отечественной аппаратуре и практически неочищенной воде. Ситуация улучшилась в 2004 году, когда на базе нефрологического отделения больницы был создан областной центр нефрологии и гемодиализа с современной импортной аппаратурой и водоочисткой. Сегодня он рассчитан на 40 стационарных коек и 12 диализных мест. В прошлом году к этому добавились еще 4 "искусственные почки", которые установили в Прилуках для обслуживания жителей южных районов области. Кроме того, в этом году в Чернигове в рамках инвестиционного проекта немецкой кампании "Фрезениус Медикал Кер" (Fresenius Medical Care) должно начаться строительство диализного центра.

11 марта Украина в третий раз отмечает Всемирный день почки.