Тернополю опять некуда вывозить мусор

Тернополу опять некуда вывозить мусор. Об этом сообщил во время заседания противоэпидемической комиссии начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии Олег СОКОЛОВСКИЙ в ходе обсуждения вопроса санитарной очистки города и невыполнения решений городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Как информирует пресс-служба городского совета, по его словам, на данный момент почти все соглашения на вывоз мусора ликвидированы, поэтому ситуация с вывозом отходов из города - крайне сложная.

«Несмотря на положительное решение о выделении земельного участка в селе Миролюбовка и разрешений на начало строительных работ нового полигона, в селе Лучка были проведены повторные общественные слушания, на которых жители окружающих сел запретили хоронить на этом участке твердые бытовые отходы», – сказал О.СОКОЛОВСКИЙ, объяснив, почему город не может вывозить отходы на новый полигон.

Между тем во дворах города снова создаются стихийные мусоросвалки, поскольку мусорные контейнеры переполнены.

До недавнего времени мусор из Тернополя вывозили в Хмельницкую, Львовскую, Ривненскую и Ивано-Франковскую области, поскольку все соглашения относительно вывоза мусора на местные свалки были разорваны. В то же время в феврале О.СОКОЛОВСКИЙ отмечал, что соглашения на вывоз отходов в другие области также не являются долговременными.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители прилегающих сел к Малашевской мусоросвалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти два с половиной месяца.

12 октября после подписания меморандума между Тернопольской ОГА и общинами сел Малашевцы и Игровица о взаимопониманиях, которым регулировались спорные вопросы функционирования мусоросвалки, жители Малашевцев разблокировали дорогу.

29 ноября жителе села Малашевцы снова перекрыли дорогу на мусоросвалку.

Малашевская мусоросвалка официально закрыта для использования экологами и санстанцией с 1997 года. Она находится во 2-м поясе зоны санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора, откуда поставляется вода для Тернополя. Слой геологических пород на плато сформированы породами, которые не способны выполнять функции водонепроницаемого экрана. Следовательно, существует угроза попадания загрязняющих веществ из свалки в производительный водоносный слой.