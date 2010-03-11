Завтра в Украине ожидается снег

Завтра в северных областях Украины ожидается небольшой снег, на остальной территории снег и мокрый снег, на крайнем юге с дождем, кое-где налипание мокрого снега, гололед, в Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, в Карпатах, Крыму, южных и восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8°, на севере Левобережья до 11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в южной части ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла, на юге Крыма ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.