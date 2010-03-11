В Керчи вследствие пожара пострадали трое малышей
13:12, 11 марта 2010Страна
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Один из них умер в больнице
В среду в 11.47 в Керчи в квартире трехэтажного жилого дома из-за нарушения правил эксплуатации бытовых электронагревательных приборов возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, от отравления продуктами горения пострадали трое детей, 2005 и 2006 гг. рождения, которые в тяжелом состоянии были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы, где один ребенок скончался.
В 14.00 двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в Крыму.
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