Бюстгальтеры медленно убивают женщин?

Часто можно услышать, что если женщина носит бюстгальтер, то это никак не влияет на риск возникновения рака молочной железы. Но на деле все далеко не так однозначно. Этот вопрос уже не один год обсуждается среди врачей-маммологов. И если производители дамских изделий заявляют о том, что подобной зависимости нет, то медики ее все же находят.

По мнению специалистов Института болезней цивилизации (Гавайи), у женщин, которые ежедневно носят бюстгальтеры дольше двенадцати часов, вероятность заболевания раком в двадцать раз больше, чем у тех, кто вообще не пользуется им или надевает на непродолжительное время.

Этот вывод подтверждается и тем фактом, что во многих африканских и азиатских странах, где женщины традиционно не носят бюстгальтер, раком груди болеют намного реже, чем в Европе и Америке.

Специалисты объясняют этот феномен тем, что в области груди, в основном, в подмышечной впадине, сосредоточено значительное количество лимфатических узлов и сосудов. Поддерживая и сжимая грудь, бюстгальтер оказывает дополнительное давление на эту деликатную зону.

"Сторожевая собака" человеческого организма - боль - укажет, правилен ли ваш выбор. Если она "подала голос", лучше расстаньтесь с обновкой. И остерегайтесь покупать бюстгальтер на "косточках" нарочито меньшего размера, дабы удивлять окружающих мнимой пышностью бюста. Иначе не миновать неприятностей.

Тесное белье может не только спровоцировать онкологическое заболевание, но и повредить кожу - в зоне груди она обычно более нежная. Неэстетичные красные полоски в месте соприкосновения каркаса изделия и тела отнюдь не безобидны. Это может привести к дистрофии локального участка кожи, то есть нарушению его питания, если вы носите тесноватый бюстгальтер постоянно. Следствием может стать сухость кожи и даже появление очагов воспаления вплоть до образования трофических язвочек.

Неприятность другого рода при ношении тесного бюстгальтера - нарушение чувствительности кожи в области молочной железы и соска, в результате чего эта весьма важная область становится сверхчувствительной до болезненности или, наоборот, теряет чувствительность.

Неправильно подобранный бюстгальтер на "косточках" сдавливает грудь, нарушая тем самым в ее сосудах приток и отток крови и лимфы. Разумеется, молочная железа в ответ на это пытается "приспособиться" к неблагоприятным для нее условиям. В глубине у нее начинают более активно развиваться другие сосуды, но вряд ли это можно назвать нормой.

Крайне нежелательно, если "костяной" бюстгальтер давит на верхнюю часть груди и подмышечную зону. В организме отток лимфы от молочной железы идет в сторону подмышек. Тесное белье нарушает процесс функционирования жидкости в железе.

Особенно усугубляется эта проблема перед менструацией. В это время в межклеточных пространствах молочной железы появляется дополнительное количество полезной жидкости, да плюс ко всему еще и бюстгальтер "давит". В груди начинает изменяться физиологический баланс, а значит, нарушается питание, перенос кислорода, вывод токсических веществ, продуктов обмена.

И если такое самоистязание длится не один месяц, в итоге у обладательниц тесноватых бюстгальтеров на жестком каркасе может развиться диффузная мастопатия, которая в свою очередь способна спровоцировать и онкологическое заболевание.

Впрочем, поводов для обращения к врачу абсолютно не возникнет, если ношение лифчик на "косточках" не будет напоминать его владелице средневековую пытку. Главное - точно подберите его по размеру и носите на здоровье!

Как выбрать подходящий бюстгальтер

- Грудь должна помещаться в чашечках бюстгальтера таким образом, чтобы он не сдавливал ее, но в то же время, плотно облегал. В первую очередь нужно точно выбрать свой размер, фасон и оптимальную длину лямок.

- Бюстгальтер не должен врезаться в кожу, создавать складки под мышками и поперек груди. Правильно подобранное белье поддерживает грудь и не дает ей обвисать.

- Бюстгальтер не должен мешать дыханию, сдавливать сосуды, стеснять движения. Не покупайте лифчик в расчете на то, что похудеете. Если сбросите вес, купите новый. Кстати, если привычный вам размер оказался тесноват, необязательно брать белье на размер больше. Зачастую достаточно поменять форму чашечки на более округлую.

- Посмотрите, как сидит бюстгальтер сзади, не слишком ли поднимается на спине.

- Снимите лиф: на коже не должно оставаться вмятин - следов от бретелек. Кстати, предпочтительнее достаточно широкие бретельки: тонкие врезаются в кожу и плохо удерживают грудь большого размера.

- Сразу же обращайте внимание на обработку швов: нигде не должно тереть или колоть. Косточки бюстгальтера не должны впиваться в тело.

Лилиана Локацкая

medpulse.ru