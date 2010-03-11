Кому зеленый чай категорически противопоказан

В настоящее время ото всюду можно услышать о полезных качествах зеленого чая. Нас уверяют, что зеленый чай- настоящее лекарство от многих болезней. Он обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами. А так ли все «безоблачно»?

Самая большая неразбериха возникает с успокаивающими свойствами чая, ведь чаще нам привычнее слышать, что чай великолепный бодрящий напиток. Зеленый чай сочетает в себе эти свойства, только надо знать, как правильно его заваривать. Мало кто знает, что чай, заваренный всего две минуты, обладает тонизирующим эффектом; пять минут заваривания и чай приобретает успокаивающие свойства; более шести минут – полезные эфирные масла улетучиваются, и мы пьем простой чайный напиток. Пить чай надо в течение 15 минут по завершении заваривания. Если вы настаиваете чай целый день, постоянно доливая в него кипяток, то вы изготавливаете собственноручно яд для себя.

Мы привыкли пить чай в качестве продолжения трапезы, а так никакой пользы от него вы не получите. Лучше всего чай употреблять как совершенно отдельный прием пищи.

Еще одна наша привычка: пить чай с молоком и медом. Таким способом кроме как увеличения калорийности чая, мы больше ничего не добиваемся. Главной ошибкой является добавление молока в чай, хотя по правилам сам чай должен наливаться в молоко. Но и здесь необходимо правильно это делать: на одну часть молока вы добавляете две части чая. Пить такой молочный напиток правильнее всего утром или днем, так как он обладает сильнейшим мочегонным эффектом.

Как и у любого лекарства у чая есть свои противопоказания. Зеленый чай категорически противопоказан людям, страдающим от заболеваний сердца.

Весьма популярный своими целебными свойствами зеленый чай с женьшенем для женщин старше 50 лет и больных онкологией категорически запрещен. Женьшень обладает свойством повышать уровень эстрогенов в организме женщины, что может привести к развитию опухолей.

Почему-то мало кто говорит о том, что зеленый чай способствует образованию камней в почках. Причем об этом известно уже давно, но производители чая предпочитают замалчивать этот факт.

Для кормящих мамочек следует в период лактации не употреблять зеленый и даже черный чай, все дело в том, что кофеин, присутствующий в чае, способен нарушить сон малыша. Чрезмерный прием чая может вызвать осложнения со сном также и у взрослых людей. В самых тяжелых случаях результатом приема чая становится усиленное сердцебиение и дрожь в руках.

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть лишь при чрезмерном питье зеленого чая. На самом деле, он подобен лекарству, но не надо забывать, что даже самое лучшее лекарство в больших дозах приносит вред. Также и с чаем – пары чашек в день для здоровья будет достаточно.

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