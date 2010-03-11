В Крыму освободили из снежного плена автобус с 16 людьми

Автобус, в котором находились 16 человек, освободили спасатели из снежного затора в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, «ПАЗ» застрял в Симферопольском районе 10 марта.

В сообщении также отмечается, что из-за порывов ветра и снежных заносов оказалось нарушенным движение между селами Спокойное и Донское.

В восточном Крыму - в Ленинском районе - непогода оставила без света три села. Бригады электриков к вечеру 10 марта закончили ремонтные работы. Электроснабжение восстановлено.

На восточном склоне горы Чатыр-Даг сохраняется угроза схождения снежных лавин.