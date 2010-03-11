Шипучие витамины повреждают эмаль зубов

Шипучие витамины, как и сладкая газировка, повреждают эмаль зубов, выяснили ученые из Университета Хельсинки (Финляндия).

Шипучка вымывает минералы из зубов, в результате чего они начинают разрушаться. Исследователи выяснили, что если зубы на 100 часов погрузить в витаминный напиток, то деминерализация неизбежна, даже если в напитке содержится кальций, сообщает Здоровье.ру.

Самыми опасными были признаны шипучки с витамином С – в них особенно много лимонной кислоты. Поскольку шипучие витамины рекламируются как продукт на каждый день, их употребление становится реальной угрозой здоровью зубов.

Чтобы защитить эмаль, ученые рекомендуют пить шипучку через трубочку или принимать витамины в таблетках. И не забывать есть каждый день продукты, богатые кальцием, в первую очередь, сыр и молоко.

focus.ua