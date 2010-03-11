10 000 гривен для трехмесячного малыша, больного раком!

Мише Калашнику - три месяца. И у него - рак. Мальчик уже родился с 9-сантиметровой опухолью. На второй день после рождения малыша прооперировали, опухоль удалили, а вместе с ней и левую почку. Мальчик проходит химиотерапию в Харьковской областной детской больнице. Для определения тактики дальнейшего лечения Мише необходимо обследование в Москве. На поездку нужны 10 000 гривен. Помогите собрать эти деньги и дать Мише шанс на выздоровление!

Телефон мамы, Людмилы: 063-79-33-296.

Реквизиты для оказания помощи:

Получатель: ПриватБанк

Р / с 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Назначение платежа: Для пополнения личной карты Калашник Людмилы Валентиновны, карта № 6762462050488219, благотворительная помощь на лечение сына, Калашника Михаила