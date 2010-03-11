Опубликован список опасных для женщин профессий, который содержит ряд неожиданных для мужчин позиций.

С появлением в России сотен тысяч гастарбайтеров уже трудно встретить женщин в оранжевых жилетах, укладывающих железнодорожные шпалы или перетаскивающих кирпичи на стройках. Поэтому болезни, связанные с выполнением не свойственных дамам функций, отошли на второй план. Зато обострились недомогания у женщин, занятых, казалось бы, невинной и чисто женской работой. Американский Институт здоровья указывает среди них следующие.

Синдром канала запястья или "тоннельный синдром" проявляется онемением кистей рук и запястья, а затем резкой болью из-за защемления срединного нерва у секретарш, постоянно занятых набором текста или шевелением мышкой. При многочасовой работе на компьютере сухожилия травмируют срединный нерв, отвечающий за поведение пальцев рук. В критических случаях приходится прибегать к помощи хирурга. Что делать? Правильно организовать рабочее место.

Ангина учительниц. Голосовые нагруз-ки при объяснении теоремы Пифагора по пять уроков в день перенапрягают связки и высушивают заднюю стенку гортани, на которую набрасываются микробы. В результате появляются все симптомы ангины, да еще с осложнениями. Что делать? Говорить поменьше, дышать носом, полоскать горло.

Варикоз продавщиц. Расширение вен работниц, которым приходится в течение дня постоянно стоять, да к тому же часто в обуви на высоком каблуке. Кровь в сосудах застаивается, вены вздуваются, в запущенных случаях вены приходится удалять. Что делать? Заниматься спортом, дома полежать с поднятыми вверх ногами, сменить обувь.

Неразвивающаяся беременность стюардесс. Из-за смены часовых поясов и нарушения биоритмов, вибрации, смены давления беременность у стюардессы не развивается и часто заканчивается выкидышем. А родившийся ребенок может иметь пороки развития. Что делать? Не летать, по крайней мере, в течение 3-й и 4-й недели беременности.

Впрочем, этот список может служить некоторым утешением для дам, потерявших работу из-за кризиса. Здоровье все-таки дороже всего.

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