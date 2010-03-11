Эмоции, которые делают нашу жизнь короче

Всем хорошо известно, что отрицательные эмоции пагубно влияют не только на наши взаимоотношения с окружающим миром, но и на наше состояние здоровья. В этой статье мы проанализируем, как самые безобидные, на первый взгляд, эмоции могут подорвать здоровье.

Во-первых, цинизм, заставляющий подозревать окружающих и не доверять определенным лицам, провоцирует различные заболевания сердца. Было проведено исследование среди мужчин, прошедшие военные действия. В результате большая часть исследуемых была подвержена сильной враждебности. А медицинское обследование подтвердило наличие у них болезней сердца. Вдобавок, ученые утверждают, что , у враждебных людей при проявлении агрессии в иммунной системе повышается уровень белка С3, что, скорее всего, приведет к диабету.

Во-вторых, отсутствие мечты или цели в жизни существенно сокращает жизнь человека. Во время исследования пожилых людей без проблем с психикой разделили на две группы: одни - с определенной целью, а другие не видели необходимости мечтать о чем-либо. За пять лет проводимых исследований во второй группе большое количество участников ушло из жизни, по сравнению с первой. Врачи утверждают, что те из нас кто имеет мечту, быстрее находят смысл в событиях собственной жизни, принимая активное участие в важных для себя мероприятиях. Было доказано, люди с какой-либо целью, перенесшие инфаркт намного быстрее и лучше возвращаются к нормальной жизни.

В-третьих, раздражение способно существенно сократить жизнь. Нервные, беспокойные, склонные к депрессиям люди, сами того не понимая, наносят весьма ощутимый вред для здоровья. Это связано с тем, что многие раздражительные люди имеют еще одну плохую привычку- курение. Они считают, что с помощью сигареты смогут снять тревогу. Помочь себе таким образом можно, но лишь на малое время. Только с каждой выкуренной сигаретой они наносят непоправимый вред организму.

В-четвертых, отсутствие самоконтроля. По результатам исследований, организованные и добросовестные люди живут порой на 4 года дольше, чем те, кто не обладает такими качествами. Ученые объясняют это тем, что человек контролирует то, что он ест и пьет; не позволяет себе курить и в целом ведет здоровый образ жизни.

В-пятых, волнение оказывает отрицательное воздействие на работу мозга. Тревожные личности увеличивают для себя риск развития сумасшествия.

В-шестых, уныние способно подавлять человека как социально, так и физически. Исследования показывают, что иммунитет человека напрямую связан с типом человека и его реакцией на стресс.

Позитивный настрой, надежды на будущее, доля разумного самоконтроля и умеренные нагрузки помогут вам сохранить свое здоровье и жизнь.

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