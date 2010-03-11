Увеличивали ягодицы ... строительным герметиком

Шесть жительниц американского штата Нью-Джерси были госпитализированы после выполненной шарлатаном процедуры увеличения ягодиц, пишет New York Post.

Непосредственной причиной госпитализации шести эмигранток из Доминиканской республики, живущих в Ньюарке и его окрестностях, стали инфекции мягких тканей, развившиеся, по словам местного эпидемиолога Тины Тэн (Tina Tan), на почве инъекций "ряда неизвестных материалов" в ягодицы.

Как следует из сообщения, не имеющий лицензии "пластический хирург" с наибольшей вероятностью вводил пациенткам смесь технического силикона, вазелина и строительного герметика. Процедуры проводились в пригородных ньюаркских отелях.

Инъекции осложнились нагноением кожи и мягких тканей. В результате этого, по словам врачей, ягодицы пациенток приняли вид "лунной поверхности" с буграми и впадинами.

В настоящее время все женщины получили квалифицированную медицинскую помощь и идут на поправку. Шарлатан, делавший им инъекции, пока не обнаружен; за занятие медицинской деятельностью без лицензии ему грозит уголовное преследование.

medportal.ru