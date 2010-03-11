Выбор диеты по анализу ДНК

Новейшую, основанную на ДНК человека методологию похудения разработал научный коллектив из знаменитого американского Стэндфордского университета. Как сообщает сегодня британская пресса, новейший метод способен привести к подлинной революции в процессе сокращения желающим своего веса.

Специалисты из США разработали методику похудения, основанную на генетических особенностях каждого отдельного человека. Тесты на избрание наиболее подходящей диеты проводятся на основе изучения особенностей ДНК кандидата на похудение.

Проверка нового метода показала, что его эффективность значительно превосходит традиционные методы выбора диеты для сокращения веса. Так, участники программы, придерживавшиеся созданной после анализа ДНК программы, смогли в пятикратном размере уменьшить свой вес по сравнению с теми, кто избрал диету обычным образом.

При этом американские ученые установили, что практически все население земли можно разделить на три категории, каждой из которой требуется особая диета, если ставить задачу добиться снижения веса.

ami-tass.ru