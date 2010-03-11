В Крыму на пожаре погиб ребенок

В Керчи по время пожара в квартире погиб мальчик, две его сестры в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Трагедия произошла сегодня около полудня, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Как рассказали очевидцы, мать троих детей: двойняшек (мальчика и девочки) возрастом два с половиной года и пятилетней девочки, ушла на работу. Через некоторое время соседи заметили дым из-под двери квартиры и побежали за хозяйкой.

Женщина не смогла попасть в свою квартиру, потому что дверь, как оказалось, захлопнулась на внутренний замок. В состоянии шока она начала искать плотника, чтобы сломать дверь. «Звонок в МЧС поступил очень поздно, когда огнем была охвачена уже вся квартира», - заявили спасатели.

Бороться с огнем прибыли два пожарных отделения. Спасатели искали детей на ощупь - в квартире из-за черного дыма ничего не было видно.

Малышей, которые были без сознания, вынесли из квартиры, машина «скорой помощи» отвезла их в реанимацию. Спасти мальчика не удалось. «Двое других детей находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Причина пожара выясняется. По предварительным данным, загорание началось с кухни, где находилась электроплитка.