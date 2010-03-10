В России продлили запрет на клонирование человека

Госдума приняла сегодня закон, продлевающий временный запрет на клонирование человека и разрешающий клонировать организмы в иных целях.

Ранее в России также действовал запрет на клонирование людей - он был введен в 2002 году и действовал в течение 5 лет /срок действия истек 23 июня 2007 года/. Таким образом, практически 2 года вопрос находился в правовом вакууме, что, впрочем, по мнению депутата, члена российского комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея Колесникова, "было неизбежно". Уже с 2006 года, сказал он ИТАР-ТАСС, в отечественных научных кругах шла острая дискуссия, какой избрать вариант: либо отменить мораторий на клонирование, против чего выступало большинство ученых, либо просто его продлить. Научные споры и разногласия во многом предопределили то обстоятельство, что правительство смогло внести в Госдуму законопроект о продлении запрета на клонирование человека лишь 2 с лишним года спустя после истечения срока действия закона, пояснил он.

Принятый закон вводит временный запрет на клонирование человека, но уже не на 5 лет, а "впредь до вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок использования технологий клонирования организмов в целях клонирования человека".

Законопроект был поддержан Российской академией наук и Российской академией медицинских наук. Как отметила глава комитета Госдумы по охране здоровья Ольга Борзова, "клонирование человека до сих пор является предметом серьезных дискуссий в обществе": в научных кругах и обществе активно обсуждаются вопросы биологической безопасности клонирования человека, причем создание генетической копии человека встречается со множеством юридических, этических и религиозных проблем, которые на сегодняшний день еще не решены. "Накопление в последующие годы научных знаний, более детальное изучение молекулярных механизмов клонирования, а также совершенствование его технологий, возможно, позволят с новых позиций рассмотреть эту проблему, полагает она.

Способствовать этому может другой пункт закона - согласно ему, действия документа "не распространяются на клонирование организмов в иных целях". В ходе работы над законопроектом в него была внесена важная поправка - законодательно закреплена возможность клонирования не только клеток и организмов в научно-исследовательских целях, "но и выращивание органов для трансплантации, а также клонирование животных", пояснил автор корректировки, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

В свою очередь доктор медицинских наук депутат Татьяна Яковлева отметила, что сейчас почти во всех странах мира введен запрет на клонирование человека, и эта предосторожность, по ее мнению, вполне объяснима. Она подчеркнула, что проводить сейчас эксперименты по клонированию человека - "это абсолютно безответственный шаг - современный уровень развития науки пока к этому не готов".

Принимая закон, Россия, тем самым, следует Декларации ООН от 8 марта 2005 года, в которой содержится призыв к "запрету всех форм клонирования людей в той мере, в какой они не совместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой жизни".

ami-tass.ru